Salerno rapina in tabaccheria in via Mercanti | rubati contanti e sigarette

Questa mattina, una tabaccheria di via Mercanti a Salerno è stata rapinata durante l’apertura. Un uomo armato ha minacciato il dipendente e si è fatto consegnare circa 300 euro in contanti e sigarette. Il ladro è fuggito subito dopo, lasciando il negozio in disordine. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il responsabile.

Rapina in mattinata nel cuore del centro cittadino. Un esercizio commerciale di via Mercanti a Salerno è stato preso di mira durante le operazioni di apertura: il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 300 euro in contanti oltre a confezioni di sigarette. L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 8:00. Stando a una prima ricostruzione, due uomini avrebbero agito rapidamente sorprendendo il titolare e costringendolo all'interno del locale. Dopo aver raggiunto la cassa e gli scaffali, i responsabili si sarebbero poi allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il commerciante avrebbe riportato contusioni durante l'aggressione ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" per le cure del caso.

