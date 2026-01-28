Isola d' Elba vende sigarette ai minorenni | multa e licenza sospesa per una tabaccheria

Questa mattina i carabinieri dell’isola d’Elba hanno multato un tabaccaio, accusato di aver venduto sigarette a minorenni. La sanzione ammonta a mille euro, e la licenza del negozio è stata sospesa per 15 giorni. L’intera vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, che chiedono controlli più severi.

Avrebbe venduto sigarette ai minorenni. Questa l'accusa che è costata a un tabaccaio dell'isola d'Elba una multa di mille euro e la sospensione della licenza per 15 giorni. Secondo quanto ricostruito, sono stati i genitori dei giovani a manifestare la loro preoccupazione ai carabinieri trovano negli zaini della scuola numerosi pacchetti. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini del caso che hanno consentito di identificare l'attività che avrebbe venduto le sigarette contravvenendo quanto previsto dalla legge. Qualora il titolare sia colto nuovamente il flagrante scatterà la revoca immediata della licenza.

