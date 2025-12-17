Rapina in tabaccheria arrestato 41enne

Una rapina in una tabaccheria di Taranto ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni. La Polizia di Stato ha prontamente intervenuto, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice. L’operazione rafforza l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e combattere la criminalità locale.

© Tarantinitime.it - Rapina in tabaccheria, arrestato 41enne Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura di Taranto, nei confronti di pregiudicato tarantino di 41 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di rapina aggravata dall’uso di armi, detenzione e porto illegale di arma da fuoco ed evasione. Il 41enne è ritenuto presunto responsabile di una rapina compiuta il 19 ottobre scorso in una tabaccheria di Talsano. In quel frangente il malvivente, travisato completamente da una parrucca ed una mascherina, minacciando con una pistola i dipendenti dell’esercizio commerciale, si impossessò dell’intero incasso per circa 3mila euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it Leggi anche: Rapina sulla metro a Napoli: arrestato un 41enne di Benevento Leggi anche: San Cipriano d’Aversa, rapina record in tabaccheria: porta via 20mila euro. Arrestato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Accusa, rapina in tabaccheria a Talsano: un arresto Polizia - Il 41enne è ritenuto presunto responsabile di una rapina compiuta il 19 ottobre scorso in una tabaccheria di Talsano. noinotizie.it

Arrestato 41enne a Catania per rapina aggravata - Un uomo di 41 anni, presunto responsabile di una rapina aggravata ad una turista, è stato arrestato a Catania dai poliziotti della Squadra mobile. poliziadistato.it

Tenta di rapinare una tabaccheria: i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare - Per avere la meglio su di loro aveva fatto intendere di essere armato, convinto che sarebbe bastato questo a ... fanpage.it

Rapina con fucile in tabaccheria a Cerignola, arrestati 20enne di Trinitapoli e 41enne cerignolano

https://veratv.it/articoli/id-68522/porto-san-giorgio---rapina-in-tabaccheria-titolare-finisce-in-ospedale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.