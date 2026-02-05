Durante un normale controllo stradale, i Carabinieri di Salerno hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina. L’operazione rientra in un’azione più ampia contro lo spaccio di droga nella zona.

Un controllo su strada, nell’ambito delle attività di presidio e contrasto allo spaccio, si è concluso con un arresto da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno. I fatti risalgono al 2 febbraio. Durante un servizio dinamico sul territorio, i militari hanno fermato un uomo (iniziali L.D.) che si trovava alla guida di un motociclo. Nel corso degli accertamenti, sarebbe stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina. Sequestrato anche un telefono cellulare, ritenuto dagli investigatori potenzialmente collegato ai contatti e alle modalità dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, arresto dopo un controllo: sequestrati circa 50 grammi di cocaina

