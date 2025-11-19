Giani tra le cuoche della Sagra del Cinghiale di Chianni | Questa è l' autenticità della Toscana – Il video

(Agenzia Vista) Toscana, 17 novembre 2025 Il Presidente della Regine Toscana Eugenio Giani alla Sagra del Cinghiale nel borgo di Chianni, in Provincia di Pisa, tra le cuoche dell'evento: Tante persone che amano la Toscana e le nostre tradizioni e si mettono a disposizione degli altri. Fb Giani Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

