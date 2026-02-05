Un prete ha deciso di celebrare il matrimonio di suo figlio. È stato un momento molto emozionante, che ha unito la sua vita di sacerdote e di padre. La cerimonia si è svolta in chiesa, con tutti gli invitati che hanno assistito a un evento davvero speciale. La scena ha emozionato tutti, perché mostra come la fede e l’amore familiare possano convivere senza contrasti.

Un momento unico all’altare: la storia del prete che ha celebrato il matrimonio di suo figlio. Una testimonianza intensa dove vocazione sacerdotale e paternità si fondono in un abbraccio indimenticabile. Una vocazione che è arrivata in un momento particolare della propria vita, forse quando nemmeno lui se l’aspettava. Una storia che colpisce il cuore di chi la legge. Lui oggi è don Carlo, sacerdote salentino, ma prima la sua vita era diversa: sposato e padre di tre figli. Poi, un evento tragico l’ha segnato e qualcosa in lui si è mosso. Qualche giorno fa, l’evento più importante, ovvero quello di aver celebrato, come sacerdote, il matrimonio del figlio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Sacerdote e papà: la grazia speciale di celebrare le nozze del proprio figlio

La vita di don Carlo Dei Lazzaretti è una storia intensa di fede, dolore, perdita e rinascita spirituale. Originario della diocesi di Lecce, don Carlo è stato marito e padre di tre figli, tra cui Robe

Due volte padre: nella vita e sull'altare. Il prete salentino don Carlo Dei Lazzaretti celebra il matrimonio del figlio. Due volte padre: papà nella vita e sacerdote sull'altare. Fino a celebrare le nozze del proprio figlio. È una storia straordinaria che attraversa il dolore

