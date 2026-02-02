lecce vedovo diventa sacerdote e celebra le nozze del figlio

A Lecce, un ex commercialista ha deciso di cambiare vita e diventare sacerdote. Don Carlo Dei Lazzaretti, che ha lavorato come tributarista in Salento, ora vive in Messico, a Puebla. Qui ha celebrato il matrimonio del suo unico figlio, portando avanti una scelta di fede e di famiglia.

Da padre naturale a padre spirituale. È quanto è successo a un 72enne di Lecce, Carlo Dei Lazzaretti, che tre anni dopo essere diventato parroco si è trovato a celebrare il matrimonio di suo figlio., La vita di don Carlo Dei Lazzaretti è stata molto diversa da quella che di norma conducono i religiosi: per la maggior parte del tempo è stato un commercialista e tributarista molto noto in città, attento al lavoro e alle responsabilità che ne derivano, e con una famiglia numerosa. Una volta cresciuti i tre figli gli hanno regalato la gioia di avere cinque nipoti. Ma la sua normalità è stata stroncata dalla morte della moglie: Dei Lazzaretti, racconta chi lo conosce, ha vissuto una crisi profonda e non riusciva a trovare il modo di uscirne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Dopo aver perso la moglie, don Carlo dei Lazzaretti ha deciso di diventare sacerdote.

