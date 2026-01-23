A casa Indragoli a Lucca, tra il papà Massimo, responsabile del vivaio marmifero, e il figlio Gabriele, difensore degli azzurri, si è svolta una sfida tra famiglia e calcio. La settimana ha visto un momento di leggerezza e orgoglio, con un confronto che ha unito passione sportiva e legami familiari. Un esempio di come il calcio possa rappresentare anche un’occasione di condivisione e divertimento tra generazioni.

Carrarese-Empoli è anche un derby in famiglia. A casa Indragoli a Lucca si è vissuta una settimana particolare tra il papà Massimo (nella foto), responsabile del settore giovanile della società marmifera, ed il figlio Gabriele, difensore della squadra azzurra. "Ognuno di noi due si è guardato bene dal dare informazioni all’altro per non fornire vantaggi – ha spiegato scherzosamente il capo famiglia –. A mio figlio ho detto di non fare scherzi. Purtroppo non sarà tra i convocati per un piccolo problema muscolare e ritornerà in gruppo soltanto a partire da lunedì ma questa sera sarà naturalmente qui allo stadio coi compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La curiosità Sfida speciale in casa Indragoli tra il papà Massimo, responsabile del vivaio marmifero, e il figlio Gabriele, difensore degli azzurri. "A mio figlio ho detto di non farci scherzi...»

