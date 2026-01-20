Togo expels ex-Burkina Faso leader after coup plot claim sources say
Togo ha arrestato ed espulso l’ex presidente del Burkina Faso, in seguito alle accuse di aver pianificato un golpe. La misura, confermata da fonti ufficiali, si inserisce nel contesto di tensioni politiche nella regione. Questo episodio sottolinea la complessità della stabilità politica nell’area dell’Africa occidentale e l’importanza di un monitoraggio costante degli sviluppi.
LOME, Jan 20 (Reuters) - Togo has arrested and expelled Burkina Faso’s former president to his home country after officials there accused him of attempting a coup, two sources told Reuters on Tuesday. Paul-Henri Damiba came to power in 2022 after a coup against Burkina Faso’s civilian government which had lost support over rising violence by Islamist militants. Earlier this month Burkina Faso announced it had disrupted a plot to kill Traore allegedly orchestrated by Damiba, who had sought refuge in the Togolese capital Lome. A security source and a source close to Togo’s presidency told Reuters on Tuesday that Damiba had been arrested on Saturday and flown to Ouagadougou. 🔗 Leggi su Internazionale.it
