Emanuela Tittocchia debutta in libreria con Tit Toc – L’autobiografia

Gbt-magazine.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuela Tittocchia racconta sé stessa in un’autobiografia intensa, tra cadute, rinascite e verità. Dopo una carriera brillante nel mondo dello spettacolo, Emanuela Tittocchia firma il suo esordio letterario con “Tit Toc – L’autobiografia”, un’opera intensa e sorprendente che racconta la sua vita tra set televisivi, sfide personali e rinascite professionali. Pubblicato da Edizioni Vulcaniche, il libro è stato presentato ufficialmente in diverse città italiane, tra cui Firenze e Milano, dove il 20 novembre si terrà un evento speciale con buffet, brindisi e party finale. Un racconto sincero e pieno di ritmo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

emanuela tittocchia debutta in libreria con tit toc 8211 l8217autobiografia

© Gbt-magazine.com - Emanuela Tittocchia debutta in libreria con “Tit Toc – L’autobiografia”

Leggi anche questi approfondimenti

emanuela tittocchia debutta libreriaEmanuela Tittocchia debutta in libreria con il suo primo libro - Emanuela Tittocchia firma il suo esordio letterario con il libro "TIT TOC – L’AUTOBIOGRAFIA", pubblicato da Edizioni Vulcaniche. Lo riporta corrierenazionale.it

Emanuela Tittocchia/ “Bullizzata quando ero grassa, poi l’anoressia: mia mamma non mi ha difesa” - Ospite negli studi di Storie Italiane vi era Emanuela Tittocchia, per parlare del bullismo subito e dei problemi di anoressia: scopriamo cos'ha detto Emanuela Tittocchia, nota conduttrice, è stata ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Emanuela Tittocchia Debutta Libreria