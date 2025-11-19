Emanuela Tittocchia debutta in libreria con Tit Toc – L’autobiografia

Emanuela Tittocchia racconta sé stessa in un’autobiografia intensa, tra cadute, rinascite e verità. Dopo una carriera brillante nel mondo dello spettacolo, Emanuela Tittocchia firma il suo esordio letterario con “Tit Toc – L’autobiografia”, un’opera intensa e sorprendente che racconta la sua vita tra set televisivi, sfide personali e rinascite professionali. Pubblicato da Edizioni Vulcaniche, il libro è stato presentato ufficialmente in diverse città italiane, tra cui Firenze e Milano, dove il 20 novembre si terrà un evento speciale con buffet, brindisi e party finale. Un racconto sincero e pieno di ritmo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Emanuela Tittocchia debutta in libreria con “Tit Toc – L’autobiografia”

