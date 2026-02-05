Russia accusa Italia di calunnie dopo attacco hacker ai Giochi | Dichiarazioni senza prove

La Russia ha risposto duramente all’Italia, accusando il governo di calunnie. Vladimir Putin ha commentato le dichiarazioni di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che aveva accusato Mosca di essere coinvolta in un attacco hacker ai siti delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Putin ha definito le accuse senza prove e ha respinto ogni coinvolgimento russo, intensificando così la tensione tra i due paesi.

Il presidente russo Vladimir Putin, in un’intensa risposta alla dichiarazione del ministro italiano degli Esteri, Antonio Tajani, ha accusato l’Italia di calunnie dopo un attacco hacker ai siti delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le accuse sono arrivate subito dopo che il ministro italiano aveva annunciato un attacco informatico previsto su strutture istituzionali, inclusi i server del ministero degli Esteri e le piattaforme digitali di Milano e Cortina. Secondo Tajani, l’attacco era stato coordinato da un gruppo di hacker russi, e l’informazione era stata anticipata per motivi di sicurezza. La Russia, invece, ha negato ogni coinvolgimento, definendo tali dichiarazioni “senza prove” e “calunnie”.🔗 Leggi su Ameve.eu

