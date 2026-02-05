La Russia risponde a Tajani dopo le accuse di attacchi hacker ai siti dei Giochi di Milano Cortina. Mosca nega ogni coinvolgimento e definisce le dichiarazioni del ministro senza prove, parlando di calunnie. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, si scaglia contro le accuse italiane e chiede prove concrete prima di accusare. La polemica tra i due paesi si fa più accesa, mentre le indagini sui presunti attacchi continuano.

Ieri Tajani aveva rivelato che era stato "anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina, con gli alberghi di Cortina". La matrice? "Sono hacker russi", aveva riferito il ministro. "Abbiamo anticipato un attacco – aveva spiegato – perché si stava preparando questa azione, quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo".

© Ildifforme.it - Attacchi hacker ai Giochi, Russia contro Tajani: “Dichiarazioni senza prove, sono calunnie”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina si sono verificati attacchi hacker contro alcune ambasciate italiane e siti collegati alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

