La band della Ruota della Fortuna ora ha un nome | come li ha battezzati Gerry Scotti

La band de La Ruota della Fortuna ha finalmente un nome: Gerry Scotti ha battezzato i musicisti del programma "Fortuna Five", ispirandosi ai Jackson 5.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui soci del "Club dei Brutti". Lui la stuzzica: "Vogliono una foto appena sveglia" - Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 26 dicembre 2025 in gara c'è un concorrente che fa parte del Club dei Brutti, tra i soci ora ci sono anche Gerry e Samira ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui emozionati a Natale: “Era un segno del destino” - Anche giovedì 25 dicembre 2025, sera di Natale, La Ruota della Fortuna era regolarmente in onda, con una puntata che ha regalato tante emozioni ... libero.it

La band de #LaRuotaDellaFortuna ha finalmente un nome. Dalla puntata di Natale sono i #FortunaFive x.com

