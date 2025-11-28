La Ruota della Fortuna dà fastidio a Mediaset | il successo di Gerry Scotti mangia gli ascolti degli altri
Il boom della Ruota della Fortuna cannibalizza e crea tensioni in Mediaset: i talk show penalizzati, la Coppa Italia spostata su Italia1, il rischio saturazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
