La Ruota della Fortuna dà fastidio a Mediaset | il successo di Gerry Scotti mangia gli ascolti degli altri

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il boom della Ruota della Fortuna cannibalizza e crea tensioni in Mediaset: i talk show penalizzati, la Coppa Italia spostata su Italia1, il rischio saturazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il boom della Ruota della Fortuna cannibalizza e crea tensioni in Mediaset: i talk show penalizzati, la Coppa Italia spostata su Italia1, il rischio saturazione

