Soldi oro e orologi di valore per evitare l' arresto | napoletani arrestati per truffa

Due cittadini della provincia di Napoli sono stati arrestati a Padova con l’accusa di aver truffato un anziano, tentando di ottenere denaro, oro e orologi di valore. L’operazione della polizia ha portato alla loro identificazione e fermo, evidenziando l’attenzione alle frodi ai danni di persone vulnerabili. Questo episodio sottolinea l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle transazioni di valore.

Due persone della provincia di Napoli sono stati fermati dalla polizia a Padova con l'accusa di aver truffato un anziano. I due, l'8 gennaio, sono stati notati da una funzionaria della questura che ha subito allertato i colleghi. I due soggetti, rispettivamente di 48 e 35 anni, hanno numerosi.

Mondo convenienza, il patron Giovan Battista Carosi rapinato nella sua villa a Civitavecchia: portati via soldi, oro e orologi - Rapina a mano armata nella notte di sabato nell’abitazione del patron di Mondo Convenienza a Civitavecchia. roma.corriere.it

Zorzoli orologi. . Investire non significa sempre e solo comprare per fare un sacco di soldi, ma anche proteggersi dall’inflazione! Ci avevi mai pensato Fammelo sapere nei commenti! ————————— zorzoliorologi.com Corso Cavour 30E, Pavia - facebook.com facebook

