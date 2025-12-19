Rubarono tessuti pregiati del valore di 200mila euro Banda sgominata | 9 arresti

Una banda criminale smantellata dopo aver sottratto tessuti di lusso per un valore di 200mila euro. Le indagini dei carabinieri, partite dal maxi furto avvenuto il 5 maggio a Casei Gerola, hanno portato all’arresto di nove persone. L’operazione ha svelato un articolato giro di furti e ricettazione, evidenziando la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità nel settore.

Le indagini dei carabinieri sono partite dal maxi furto messo a segno il 5 maggio in una ditta di Casei Gerola (nel Pavese), dove è stato rubato un ingente quantitativo di profumi di alta gamma da un capannone di stoccaggio. I militari della Compagnia di Voghera, partendo dalle immagini della videosorveglianza e incrociando i dati del traffico telefonico delle celle nella zona, sono risaliti alle auto usate per il colpo e hanno individuato le persone che le utilizzavano. E ora sono scattati gli arresti, in esecuzione di 9 ordinanze di curtodia cautalere (3 in carcere e 6 ai domiciliari) nei confronti dei presunti responsabili, tutti di origine romena, domiciliati tra le province di Milano, Lecco e Monza Brianza, accusati, a vario titolo dei reati di rapina, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

