Roveredo chiusa la Rsa gli spazi restano vuoti

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Roveredo è stata chiusa e ora gli spazi sono completamente vuoti. La sanità a Pordenone continua a peggiorare: i servizi si riducono e le strutture si svuotano, lasciando un quadro sempre più preoccupante. La situazione si fa sempre più difficile per gli anziani e le loro famiglie.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.