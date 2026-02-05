Roveredo chiusa la Rsa gli spazi restano vuoti
La Residenza Sanitaria Assistenziale di Roveredo è stata chiusa e ora gli spazi sono completamente vuoti. La sanità a Pordenone continua a peggiorare: i servizi si riducono e le strutture si svuotano, lasciando un quadro sempre più preoccupante. La situazione si fa sempre più difficile per gli anziani e le loro famiglie.
“Il progressivo indebolimento della sanità pordenonese non si ferma, anzi altri tasselli si aggiungono a un quadro già desolante. Dopo la doccia fredda dell'inopinata chiusura della Rsa di Roveredo, restano infatti ancora deserti gli spazi che, secondo le promesse, dovevano essere destinati al.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
