Immacolata allarme degli albergatori | A Napoli boom nei vicoli ma gli hotel restano mezzi vuoti

Occupazione più bassa del previsto negli alberghi napoletani, soprattutto quelli di fascia alta. Federalberghi lancia l'allarme segnalando un calo per il ponte dell’Immacolata 2025 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando una tendenza che si sta già osservando sulle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

