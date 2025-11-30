Chiusura della Rsa di Roveredo | Scelta miope dell' Asfo Un danno per i più fragili e le loro famiglie

“Regione e Asfo rivedano immediatamente le procedure di chiusura, garantendo una ricollocazione dignitosa e completa per tutti i lavoratori della cooperativa e minimizzando il disagio per gli anziani ospiti e le loro famiglie". Il commento è del segretario provinciale del Pd di Pordenone Fausto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Rsa in chiusura, famiglie in rivolta e tensione alle stelle: «Pazienti spostati come pacchi» - Già nove ospiti della Rsa di Roveredo in Piano sono stati trasferiti in altre strutture, in vista della chiusura del centro di via Carducci, fissata per il 31 dicembre. Scrive ilgazzettino.it

Rsa verso la chiusura, tra esuberi e trasloco: la protesta dei lavoratori disperati - La Rsa di Roveredo in Piano ha ormai i giorni contati e «stanno svuotando la struttura di fretta e furia», come riporta la dirigente Cisl Fp Fvg Aurora Pallaveshi. Lo riporta ilgazzettino.it

In piazza contro la chiusura della RSA di Roveredo in Piano - «Io sono rinato dopo la degenza per l'amputazione alla gamba, questa chiusura arrivata come un fulmine a ciel sereno mi ha stupito perciò oggi sono qui a sostegno di questi operatori». Scrive rainews.it