Maggiore sicurezza e fluidità del traffico | via libera a due nuove rotatorie

Il Comune di Ceglie Messapica ha approvato un progetto di riqualificazione urbana che prevede l’installazione di due nuove rotatorie. L'intervento, approvato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Palmisano, mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in punti strategici della città, contribuendo a una mobilità più ordinata e sostenibile.

