Maggiore sicurezza e fluidità del traffico | via libera a due nuove rotatorie
Il Comune di Ceglie Messapica ha approvato un progetto di riqualificazione urbana che prevede l’installazione di due nuove rotatorie. L'intervento, approvato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Palmisano, mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in punti strategici della città, contribuendo a una mobilità più ordinata e sostenibile.
CEGLIE MESSAPICA - L'amministrazione comunale di Ceglie Messapica, sotto la guida del sindaco Angelo Palmisano, ha approvato nei giorni scorsi un progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di due nuove rotatorie in punti nevralgici della città. Gli interventi interesseranno l'area.
