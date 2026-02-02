Justin Bieber ha sorpreso tutti ai Grammy Awards 2026. Dopo quattro anni di silenzio, il cantante si è esibito sul palco indossando solo un paio di boxer, lasciando senza parole il pubblico e i colleghi presenti a teatro. La sua performance ha fatto il giro dei social, mentre i presenti commentano ancora l’inaspettata scelta di scena.

Tra le performance della notte della premiazione dei Grammy Awards 2026 non è passata di certo inosservata quella di Justin Bieber, che è tornato ad esibirsi dopo un silenzio durato quattro. anni. L’artista ha cantato “ Yukon ” dall’ultimo disco “Swag” in boxer argentati e armato di sola chitarra. Un ritorno che ha lasciato di stucco amici e colleghi presenti alla Crypto.com Arena di Los Angeles. L’esibizione intima di Bieber ha comunque convinto grazie alla sua voce delicata, le braccia incrociate sul petto e gli occhi chiusi durante quasi tutta l’esecuzione. Un momento unico di intensità emotiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Justin Bieber torna e si esibisce in boxer ai Grammy Awards 2026, stupore tra i colleghi a teatro – IL VIDEO

Approfondimenti su Justin Bieber

Justin Bieber si presenta ai Grammy 2026 indossando solo boxer in seta e calzini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Justin Bieber

Argomenti discussi: Justin Bieber torna sul palco dei Grammy: prima esibizione pubblica dal 2022; Justin Bieber torna ai Grammy con una performance e 4 nomination; Grammy, Lady Gaga e Justin Bieber sul palco. Kendrick Lamar e Bad Bunny in testa con più nomination; Justin Bieber si esibirà ai Grammy Awards 2026.

Justin Bieber torna sul palco dei Grammy in boxer e calziniJustin Bieber è tornato sul palco dei Grammy dopo quattro anni di assenza per eseguire Yukon, un brano tratto dal suo settimo album in studio, Swag, vestito in modo essenziale: boxer e calzini più l ... rainews.it

Justin Bieber torna sul palco dei Grammy: prima esibizione pubblica dal 2022Justin Bieber tornerà a cantare sul palco dei Grammy Awards domenica a Los Angeles, segnando la sua prima vera apparizione pubblica dal 2022. L’annuncio è arrivato dalla Recording Academy, che ... tg24.sky.it

Sfortunatamente Justin Bieber non ha vinto nella categoria “Best R&B Performance” con “YUKON” ai #GRAMMYS 2026. x.com

Dai grandi ritorni come Justin Bieber alle nuove icone pop come Sabrina Carpenter: ecco la lista completa degli artisti pronti a infiammare la notte di Los Angeles. - facebook.com facebook