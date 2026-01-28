Questa sera Harry Styles e Doechii salgono sul palco per presentare la 68esima edizione dei Grammy Awards. La cerimonia si svolge alla Crypto e si preannuncia ricca di sorprese. I due artisti sono stati scelti come primi presentatori, alimentando l’attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Harry Styles e Doechii sono i primi presentatori della 68esima edizione dei Grammy Awards, che si terrà presso la Cripto.com Arena di Los Angeles. L’annuncio arriva dopo che la Recording Academy aveva precedentemente rivelato gli artisti che si esibiranno sul palco tra i quali figurano Sabrina Carpenter, Clipse con Pharrell Williams e tutti gli otto candidati nella categoria Miglior Artista Esordiente ovvero Sombr, Addison Rae, the Marias, Alex Warren, Katseye, Olivia Dean, Lola Young e Leon Thomas. La voce di Aperture ritorna ai Grammy a distanza di tre anni, quando si era aggiudicato i premi di Album dell’ Anno e Miglior Album Pop Vocale per Harry’s House, mentre il singolo estratto Watermelon Sugar otteneva il grammofono d’oro per la Miglior Interpretazione Solista nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Styles e Doechii sono tra i presentatori dei Grammy Awards 2026

Approfondimenti su Harry Styles

Il 23 gennaio porta nuove uscite musicali da artisti di fama internazionale come Harry Styles, Taylor Swift e Blanco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Harry Styles

Argomenti discussi: Harry Styles ai Grammy 2026 come presentatore.

Spettacolo Harry Styles e Doechii protagonisti ai Grammy 2026La Recording Academy annuncia i primi presenter della 68ª edizione dei Grammy Awards: Harry Styles e Doechii saliranno sul palco accanto a Sabrina Carpenter e al duo Clipse & Pharrell Williams, in una ... bluewin.ch

Harry Styles ai Grammy 2026 come presentatore27 gen 2026 - Dopo l'annuncio del tour per il nuovo album, il cantante conferma la sua partecipazione ai premi ... rockol.it

L’artista della maglieria Patrick Carroll ha realizzato per Harry Styles un paio di T-shirt su misura, senza sapere che sarebbero state il pezzo forte del lancio dell’album. Oggi racconta a Vanity Fair com’è andata - facebook.com facebook

L’artista della maglieria Patrick Carroll ha realizzato per Harry Styles un paio di T-shirt su misura, senza sapere che sarebbero state il pezzo forte del lancio dell’album. Oggi racconta a Vanity Fair com’è andata x.com