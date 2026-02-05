Ronaldo intravede le prime crepe nel mondo del calcio saudita Guadagna 240 milioni l’anno ma non ha vinto nulla

Cristiano Ronaldo inizia a mostrare i primi segni di insoddisfazione in Arabia Saudita. Nonostante i 240 milioni di dollari all’anno, il portoghese non ha ancora conquistato trofei con il suo nuovo club, l’Al Nassr. La sua avventura nel campionato saudita sembra ancora lontana dal coronare i suoi obiettivi.

Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato del pianeta. Il club della Saudi Pro League (Spl) Al Nassr gli versa 240 milioni di dollari all’anno. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e non ha giocato nella vittoria per 1-0 contro l’Al Riyadh di lunedì sera in disaccordo con la gestione del club. Non c’è alcuna garanzia che torni in campo domani contro l’Al Ittihad. Che sta succedendo? Se lo chiede The Athletic La delusione dei risultati fin qui (non) ottenuti. Da quando Ronaldo è arrivato (gennaio 2023), non ha vinto il titolo né ha raggiunto la finale della Champions League asiatica (Afc). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è finita.

«Il fondo PIF favorisce l'Al Hilal rispetto all'Al Nassr». Con queste parole, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio dopo aver saltato l’ultima partita di campionato. Ora è rientrato ad allenarsi, ma la situazione resta tesa e il suo futuro sembra ormai segnato: per lui l’ facebook