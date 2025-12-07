240 milioni di bambini con disabilità nel mondo Unicef chiede attenzione nei Lep per garantire diritti a scuola

"Un bambino su dieci nel mondo, ovvero quasi 240 milioni, ha una disabilità", ha dichiarato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia. L'organizzazione ha individuato la situazione dei bambini e degli adolescenti con disabilità tra le priorità nazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

