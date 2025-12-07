240 milioni di bambini con disabilità nel mondo Unicef chiede attenzione nei Lep per garantire diritti a scuola
"Un bambino su dieci nel mondo, ovvero quasi 240 milioni, ha una disabilità", ha dichiarato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia. L'organizzazione ha individuato la situazione dei bambini e degli adolescenti con disabilità tra le priorità nazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
L’Ulivo di Unicef in 500 piazze italiane per milioni di bambini colpiti da guerra e fame
Botte ai bambini in asilo, il Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni
Maestra maltratta bambini: Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni
Oltre 470 milioni di bambini vivono in zone di guerra. Molti di loro, a causa dei traumi subiti, smettono di mangiare, parlare, piangere. E si spengono in una sorta di sonno perenne. Si chiama “sindrome della rassegnazione”. Ce ne parlano l’autrice di un libro d - facebook.com Vai su Facebook
“La guerra devasta le vite di milioni di bambini. “La forza sia con te” nasce da un viaggio reale, da incontri che lasciano il segno, e da una domanda semplice: cosa resta dell’umanità quando tutto intorno crolla? #LaForzaSiaConTe #Ucraina #AndreaIacomini Vai su X