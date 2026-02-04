Cristiano Ronaldo la protesta è finita | ma lascerà l'Arabia Saudita a fine stagione ha già offerte

La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è finita. Il portoghese tornerà ad allenarsi, ma ha già deciso: a fine stagione lascerà l'Arabia Saudita. Sono arrivate anche alcune offerte, e ora si aspettano sviluppi sul suo prossimo passo.

La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è totalmente rientrata. Il giocatore tornerà ad allenarsi, ma il suo futuro sarà lontano dall'Arabia Saudita.

