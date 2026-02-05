Ronaldo il ritorno | fine dello sciopero con l’Al Nassr nel giorno dei 41 anni

Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi con l’Al Nassr. Nel giorno del suo 41° compleanno, l’attaccante portoghese mette fine allo sciopero e riprende gli allenamenti dopo alcuni giorni di tensione con il fondo PIF. La vicenda si conclude, e il giocatore sembra pronto a ripartire.

Rientra il caso Cristiano Ronaldo a Riyadh. Nel giorno del suo 41° compleanno, l’attaccante portoghese ha ripreso ufficialmente gli allenamenti con l’ Al Nassr, ponendo fine a un braccio di ferro con il fondo PIF che durava da diversi giorni. Secondo quanto emerge da fonti vicine al club, la frattura legata alle accuse di disparità di trattamento rispetto all’Al Hilal di Simone Inzaghi sembra parzialmente ricomposta. Ronaldo, che aveva disertato le ultime sedute e gli impegni ufficiali in segno di protesta, è tornato a disposizione del gruppo, come testimoniato dalle immagini diffuse in queste ore che lo ritraggono nuovamente sul campo con i compagni. 🔗 Leggi su Como1907news.com

