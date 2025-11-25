Yamal la sconfitta nel Clasìco gli ha fatto bene | meno vita mediatica ritorno a quella da calciatore El Paìs

Lamine Yamal, stremato fisicamente ed emotivamente dopo il Clásico, ha vissuto un momento di crisi che ha portato il Barcellona a proteggerlo e a ridurre la sua esposizione. L’estate intensa tra Neymar, feste e una relazione complicata aveva già incrinato i suoi equilibri. Un dolore al pube e le polemiche per le sue dichiarazioni avevano aumentato la pressione. Dopo una catarsi personale, ha accettato un nuovo metodo di lavoro e oggi si rifugia nel calcio, il suo spazio più sicuro. Ne scrive El Paìs Il pianto catartico di Lamine Yamal dopo il Clasico. Un testimone assicura di averlo visto con gli occhi lucidi: “Stava piangendo!”, ha esclamato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Yamal, la sconfitta nel Clasìco gli ha fatto bene: meno vita mediatica, ritorno a quella da calciatore (El Paìs)

