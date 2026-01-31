Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open 2026 battendo Aryna Sabalenka in tre set dopo più di due ore di partita. La tennista kazaka si prende il suo secondo titolo del Grande Slam e il primo in Australia, confermando un tennis deciso e imperturbabile, proprio come il suo volto. La finale a Melbourne è stata una battaglia intensa, ma Rybakina ha mantenuto la calma fino all’ultimo punto.

Elena Rybakina ha oggi conquistato gli Australian Open 2026 con una prestazione da protagonista, sconfiggendo la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka ( 6-4, 4-6, 6-4) nella finale di Melbourne Park dopo oltre 2 ore e 18 minuti di battaglia, portandosi a casa il suo secondo titolo del Grande Slam e il primo agli Australian Open. Come scrive El Paìs, quella di Rybakina è stata una vittoria costruita con una combinazione di potenza e precisione, capace di ribaltare il risultato finale proprio negli ultimi momenti della partita, quando ha vinto sei degli ultimi sette game per imporre il suo tennis contro l’avversaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rybakina ha vinto perché il suo tennis è come il suo volto: imperturbabile (El Paìs)

Australian Open, Rybakina: Ho sempre creduto di poter tornare al topTennis - Australian Open | Rybakina conquista il suo secondo Slam e spiega le differenze emotive tra i suoi due trionfi Slam: Wimbledon è stato stressante, qui sono riuscita a dormire ... ubitennis.com

