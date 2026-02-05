A Cortina d’Ampezzo, i vigili di Roma sono arrivati per le Olimpiadi. Sono stati scelti 48 posti, ma in 800 hanno presentato domanda. Molti esclusi protestano, chiedendo spiegazioni. La polizia municipale romana partecipa alla trasferta in base a un accordo firmato tra il sindaco Gualtieri e il collega di Cortina, Gianluca. La tensione cresce tra chi si aspettava di essere selezionato e chi invece è stato lasciato fuori.

La “missione” sulle Dolomiti della polizia Municipale della Capitale prevista dalla convenzione firmata dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dal primo cittadino di Cortina, Gianluca Lorenzi è appena iniziata. Il primo “contingente” di vigili urbani selezionato dal Comando Generale è infatti arrivato a Cortina d’Ampezzo dove fino al prossimo 15 marzo si svolgeranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Eppure montano i malumori degli agenti che speravano di allontanarsi dal caos delle strade della Capitale e “prestare” il fischietto per disciplinare il traffico con vista Dolomiti. Non appena inoltrata la circolare dal comandante Mario De Sclavis - lo scorso 17 dicembre- sono state 800 le candidature per soli 48 posti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, vigili in trasferta a Cortina per le Olimpiadi: 48 posti per 800 candidati. E gli esclusi protestano

