Ritorno Raspadori al Napoli Manna prova ad anticipare la Roma | la conferma arriva anche da SKY
Il ritorno di Giacomo Raspadori al Napoli sembra in fase di definizione, con la possibilità che il trasferimento avvenga già a gennaio. Attualmente all’Atletico Madrid, l’attaccante cerca un’opportunità di gioco più significativa. Manna sta lavorando per anticipare la concorrenza della Roma, e anche SKY conferma l’interesse del club partenopeo. La situazione resta in evoluzione, con i dettagli ancora da definire.
Il possibile ritorno di Giacomo Raspadori a Napoli è uno dei temi caldi del mercato. L’attaccante, attualmente all’Atletico Madrid, non sta trovando lo spazio desiderato e potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio. La formula più probabile resta quella del prestito. Sulle tracce di Raspadori c’è da tempo la Roma, che lo considera un profilo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Napoli, la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaio
Leggi anche: Calciomercato Napoli, Sky: “Gli azzurri pensano seriamente al ritorno di Raspadori”
Lucca alla Roma e Dovbyk al Napoli, Manna dice tutto. Poi parla di Raspadori a Trigoria; Napoli, Manna: “Raspadori alla Roma? Penso e spero di no”. E su Dovbyk-Lucca…; Retroscena Napoli: Manna ha pensato ad un ritorno di Raspadori; CLAMOROSO: IL NAPOLI STA PENSANDO AL RITORNO DI RASPADORI, I DETTAGLI.
Il Roma – Calciomercato Napoli, Manna si è mosso per Raspadori: la scelta del giocatore - Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, il Napoli avrebbe fatto un pensiero per il ritorno in azzurro di Giacomo Raspadori, attaccante ora ... iamnaples.it
Clamoroso ritorno di Raspadori al Napoli? Manna ha preso informazioni: ecco cosa trapela - L'attaccante va verso la cessione dall'Atletico Madrid per cercare più spazio anche in ott ... msn.com
Raspadori-Roma, oggi la risposta definitiva. "Attenzione al Napoli" - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli starebbe pensando a un eventuale ritorno di Raspadori in azzurro. msn.com
Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli starebbe pensando a un eventuale ritorno di #Raspadori in azzurro. - facebook.com facebook
#Baldanzi verso la #Fiorentina. #Zirkzee arriva alla #AsRoma dopo il ritorno dei due calciatori in Coppa d'Africa. Per #Raspadori c'è l'accordo tra Roma e #AtleticoMadrid, l'ultima ora è che sono spuntate delle commissioni non previste e anche calciatore che x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.