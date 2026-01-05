Ritorno Raspadori al Napoli Manna prova ad anticipare la Roma | la conferma arriva anche da SKY

Il ritorno di Giacomo Raspadori al Napoli sembra in fase di definizione, con la possibilità che il trasferimento avvenga già a gennaio. Attualmente all’Atletico Madrid, l’attaccante cerca un’opportunità di gioco più significativa. Manna sta lavorando per anticipare la concorrenza della Roma, e anche SKY conferma l’interesse del club partenopeo. La situazione resta in evoluzione, con i dettagli ancora da definire.

Il possibile ritorno di Giacomo Raspadori a Napoli è uno dei temi caldi del mercato. L’attaccante, attualmente all’Atletico Madrid, non sta trovando lo spazio desiderato e potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio. La formula più probabile resta quella del prestito. Sulle tracce di Raspadori c’è da tempo la Roma, che lo considera un profilo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaio

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Sky: “Gli azzurri pensano seriamente al ritorno di Raspadori”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lucca alla Roma e Dovbyk al Napoli, Manna dice tutto. Poi parla di Raspadori a Trigoria; Napoli, Manna: “Raspadori alla Roma? Penso e spero di no”. E su Dovbyk-Lucca…; Retroscena Napoli: Manna ha pensato ad un ritorno di Raspadori; CLAMOROSO: IL NAPOLI STA PENSANDO AL RITORNO DI RASPADORI, I DETTAGLI.

Il Roma – Calciomercato Napoli, Manna si è mosso per Raspadori: la scelta del giocatore - Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, il Napoli avrebbe fatto un pensiero per il ritorno in azzurro di Giacomo Raspadori, attaccante ora ... iamnaples.it