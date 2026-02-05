Roma | si rinnova il Consiglio del cibo aderiscono oltre 200 realta’

A Roma si rinnova il Consiglio del cibo. Oggi si è riunito per discutere del futuro e sono arrivate più di 200 realtà del settore. Fabio Ciconte è stato rieletto presidente.

Fabio Ciconte, cofondatore dell’associazione Terra, è stato rieletto presidente del Consiglio del cibo, che si è riunito oggi per il rinnovo e ha registrato l’adesione di oltre 200 realtà. Il Consiglio del cibo – come si legge in una nota – rappresenta uno spazio di partecipazione fondamentale per le politiche alimentari, fortemente voluto dall’amministrazione capitolina e nato dal dialogo costante con le realtà che si occupano di cibo nella città di Roma. In pochi anni, questa rete si è affermata come uno strumento politico innovativo, capace di orientare scelte pubbliche e costruire una vera food policy urbana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

