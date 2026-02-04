Nuovo comitato per il Sì oltre 100 avvocati aderiscono

Oltre 100 avvocati della Provincia di Siena hanno deciso di mettere insieme le forze e hanno costituito un nuovo Comitato per il Sì al Referendum sulla Riforma. La notizia arriva dopo che i professionisti del settore hanno sottoscritto un documento di adesione, puntando a sostenere la consultazione popolare. La formazione del gruppo punta a coinvolgere più cittadini e a promuovere le ragioni del voto favorevole.

Sottoscritto da oltre 100 avvocati della Provincia, si è costituito il Comitato per il SI al Referendum Siena Riforma. "Pur provenendo da appartenenze politiche eo ideali diverse", scrivono nel manifesto di costituzione del comitato i cento avvocati, "proprio per la diretta conoscenza del processo, abbiamo convintamente aderito al comitato per il SI". Coordinato dall’avvocato Beniamino Valerio Schiavone e sottoscritto dall’attuale presidente della Camera penale di Siena e Montepulciano, Michela Rossi, al comitato hanno aderito per primi i passati presidenti della Camera penale di Siena e Montepulciano, il presidente dell’Aiga Alessandro Betti e oltre 100 avvocati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo comitato per il Sì, oltre 100 avvocati aderiscono Approfondimenti su Siena Riforma Siena, gli avvocati costituiscono il Comitato ‘SIena Riforma’ in vista del referendum. Ecco gli oltre 100 nomi di chi ha aderito A Siena nasce il comitato ‘Siena Riforma’ formato da oltre 100 avvocati. Referendum giustizia: tutti i componenti del consiglio nazionale forense aderiscono al comitato camere penali per il si Tutti i membri del Consiglio Nazionale Forense hanno aderito al Comitato delle Camere Penali per il sì al referendum sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Siena Riforma Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, è nato il Comitato per il No; VERONA, NASCE IL COMITATO GIUSTIZIA SÌ! PER IL SÌ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA; Cultura edilizia e paesaggio, nominato il nuovo Comitato provinciale per il triennio 2026-2028; Nuovo comitato per il Sì, oltre 100 avvocati aderiscono. Ospedale Garibaldi, insediato il nuovo comitato consultivo aziendaleSi è insediato il nuovo comitato consultivo aziendale dell'ospedale Garibaldi di Catania per il triennio 2025-2028. (ANSA) ... ansa.it Cultura edilizia e paesaggio, nominato il nuovo Comitato provinciale per il triennio 2026-2028Confermato Conradin Clavuot, entrano Carla Lo e Gordian Blumenthal. L’organismo fornisce consulenze tecniche gratuite per migliorare la qualità architettonica e paesaggistica dei progetti in Alto Adig ... altoadige.it Nuovo Comitato Commercianti Calderara - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.