Assicurazione sanitaria per docenti e ATA copertura per patologie gravi e cure ordinarie | ecco cosa copre la polizza Tariffe agevolate anche per i familiari

La Consip ha aperto la gara europea per offrire una polizza sanitaria a insegnanti e personale scolastico. La copertura include cure ordinarie e patologie gravi, con tariffe agevolate anche per i familiari. La decisione riguarda migliaia di lavoratori del settore, che ora potranno contare su una copertura più completa per la loro salute.

Consip ha pubblicato la gara europea per l'erogazione di una polizza sanitaria destinata all'intero personale scolastico. Lo stanziamento complessivo ammonta a 320 milioni di euro per il quadriennio 2026-2029. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha promosso l'iniziativa dopo un confronto con le organizzazioni sindacali e le parti interessate. La polizza sanitaria per il personale scolastico è stata strutturata dal broker internazionale Marsh in due macrocategorie distinte di prestazioni. Il modello garantisce una copertura sia per eventi gravi sia per prestazioni sanitarie ricorrenti. L'articolo Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, copertura per patologie gravi e cure ordinarie: ecco cosa copre la polizza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Consip Gara

A partire dall’anno scolastico 20252026, l’assicurazione per docenti e personale ATA verrà ampliata, includendo anche la copertura degli infortuni durante il tragitto casa-lavoro.

Nel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sanità pubblica VS assicurazione sanitaria #assicurazioni #sanità #divertente

Ultime notizie su Consip Gara

Argomenti discussi: Assicurazione sanitaria docenti, come funziona? Chi sono i beneficiari?; Assicurazione sanitaria docenti: guida completa alla nuova copertura per il personale scolastico; Spesa sanitaria. Cresce la pubblica (+5%), ma le famiglie pagano di tasca propria un quinto dei costi e aumenta sempre di più chi si fa l'assicurazione. La fotografia della Corte dei Conti; Contratto scuola, Anief invita a controllare regolarità cedolini di gennaio e arretrati.

Valditara: pensiamo ad assicurazione sanitaria per docenti e personale scolastico«Stiamo pensando ad una assicurazione sanitaria per il personale della scuola. Ormai ce l’hanno i privati, tutti i dirigenti hanno una assicurazione sanitaria. Lo Stato deve garantire il benessere. ilsole24ore.com

Valditara, pensiamo ad assicurazione sanitaria per prof e AtaROMA, 05 OTT - Il governo sta pensando ad una assicurazione sanitaria per il personale della scuola, che conta oltre 1,2 milioni di dipendenti. Ad annunciarlo oggi è stato il ministro dell'Istruzione ... ansa.it

Hai un’assicurazione sanitaria Usala da noi! Al Centro Diagnostico Del Gaizo puoi effettuare analisi ed esami diagnostici usufruendo delle convenzioni con le principali assicurazioni salute Meno spese Tempi rapidi Assistenza dedicata per la tua facebook

#italyingeorgia Avviso per turisti: obbligo di assicurazione sanitaria e contro infortuni in Georgia. Per dettagli visita il sito: ambtbilisi.esteri.it/it/news/dall_a… x.com