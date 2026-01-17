Roma i convocati per il Torino | ci sono Malen e Vaz Ancora out Ferguson e Dovbyk

Roma, i convocati per il match contro il Torino sono stati ufficializzati da Gasperini. La rosa comprende 22 calciatori, tra cui Malen e Vaz, mentre Ferguson e Dovbyk rimangono ancora fuori per infortunio. La partita, in programma domenica alle 18, vedrà i biancocelesti affrontare i granata in una sfida importante per la classifica.

Sono 22 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Torino, in programma domenica alle 18. Presenti in lista i nuovi arrivati Malen e Vaz, con il primo che potrebbe addirittura partire titolare, data l'assenza di Dovbyk e Ferguson, le altre due prime punte giallorosse. Anche El Aynaoui e Baldanzi non saranno a disposizione del tecnico per la trasferta in Piemonte. Ecco dunque tutti i giocatori della Roma inseriti nella lista dei convocati per il match dell'Olimpico Grande Torino.

