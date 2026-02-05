Supermercati hotel di lusso e servizi La mappa delle crisi di Roma
La città si trova di fronte a un’ondata di problemi che colpiscono diversi settori. Hotel di lusso senza stipendi da mesi, personale dei grandi ospedali preoccupato per il futuro e supermercati che fanno fatica a restare aperti. La crisi si fa sentire forte, e molti lavoratori si trovano a dover fare i conti con incertezze e scelte difficili.
Personale di hotel a 4 stelle senza stipendio da mesi, addetti alla ristorazione di grandi ospedali con il timore di perdere il posto di lavoro. Lo stesso che provano i dipendenti di quelle catene di supermercati che hanno deciso di lasciare l’Italia o cedere i propri punti vendita. In città le.🔗 Leggi su Romatoday.it
