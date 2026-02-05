Supermercati hotel di lusso e servizi La mappa delle crisi di Roma

La città si trova di fronte a un’ondata di problemi che colpiscono diversi settori. Hotel di lusso senza stipendi da mesi, personale dei grandi ospedali preoccupato per il futuro e supermercati che fanno fatica a restare aperti. La crisi si fa sentire forte, e molti lavoratori si trovano a dover fare i conti con incertezze e scelte difficili.

