La crisi intorno a Roma Chiudono supermercati Coop e Superconti

Una crisi improvvisa scuote Roma, con la chiusura di supermercati Coop e Superconti. L'incontro nazionale, inizialmente dedicato al rilancio della cooperativa, si è trasformato in un annuncio di ridimensionamento, segnando un'improvvisa svolta per le attività commerciali coinvolte e sollevando preoccupazioni tra i dipendenti e i clienti.

La doccia fredda è arrivata nel corso di un incontro nazionale nel quale si sarebbe dovuto discutere del rilancio della cooperativa, invece la riunione si è trasformata nell’annuncio del ridimensionamento del perimetro aziendale. Chiudono alcuni dei supermercati Coop e Superconti, anche intorno a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - La crisi intorno a Roma. Chiudono supermercati Coop e Superconti

Non si placa la crisi intorno al Rugby Cernusco. Sconfitta in Sardegna contro Capoterra 30-28. - facebook.com Vai su Facebook

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk

Video Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk Video Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk