La scuola media di Bareggio al freddo da giorni | Classi intere spostate costretti a indossare i giubbotti Il Comune intervenga

Da giorni, gli studenti e gli insegnanti della scuola media di Bareggio affrontano temperature insopportabili a causa di un impianto di riscaldamento guasto. Le classi sono state spostate e si è reso necessario indossare i giubbotti. Il gruppo consiliare Lista Civica Bareggio 2013 ha chiesto chiarimenti al sindaco attraverso un’interrogazione urgente.

Bareggio (Milano), 14 dicembre 2025 – I disagi che stanno affrontando studenti e insegnanti della scuola media, costretti a cambiare aula per il mancato corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento, sono stati stigmatizzati dal gruppo consiliare Lista Civica Bareggio 2013 che ha depositato un’interrogazione urgente per chiedere al sindaco Linda Colombo di chiarire la situazione in Consiglio comunale. “Forte disagio" . “Nelle ultime due settimane nelle aule della scuola media di Bareggio la temperatura non è confortevole per il malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento. Una situazione che sta creando disagi concreti per studenti, docenti e personale e che richiede chiarimenti immediati – sottolinea il consigliere Monica Gibillini – Vogliamo sapere dal sindaco quali sono i rilievi condotti dal Comune sull’impianto di riscaldamento, quali interventi sono stati attuati finora e quali tempi sono realisticamente previsti per riportare le aule a condizioni adeguate”. Ilgiorno.it

