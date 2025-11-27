Buche e cedimenti in via Cavedone la Democrazia Cristiana | Strada pericolosa il Comune intervenga

La Democrazia Cristiana di Ravenna torna a sollecitare l’Amministrazione comunale sulle condizioni di Via Cavedone, a Sant’Alberto. Dopo la risposta del Comune, datata 29 ottobre 2025, in cui si affermava che la strada “non presenta situazioni di pericolo”, il partito ha deciso di inviare nuova. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

buche cedimenti via cavedoneBuche e cedimenti in via Cavedone, la Democrazia Cristiana: "Strada pericolosa, il Comune intervenga" - Il partito chiede al Comune una rivalutazione urgente delle condizioni della via e un intervento immediato di messa in sicurezza ... Lo riporta ravennatoday.it

