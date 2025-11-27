Buche e cedimenti in via Cavedone la Democrazia Cristiana | Strada pericolosa il Comune intervenga
La Democrazia Cristiana di Ravenna torna a sollecitare l’Amministrazione comunale sulle condizioni di Via Cavedone, a Sant’Alberto. Dopo la risposta del Comune, datata 29 ottobre 2025, in cui si affermava che la strada “non presenta situazioni di pericolo”, il partito ha deciso di inviare nuova. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Tutto ebbe inizio con la realizzazione della pista ciclabile. Ci si chiede se sia accettabile che i cittadini, per poter uscire dal proprio quartiere, debbano percorrere una strada dissestata, invasa dal fango e caratterizzata da buche e cedimenti. Può davvero consi
