Polveri sottili e sistema immunitario | così l’inquinamento atmosferico viene associato alle malattie autoimmuni

Un nuovo studio evidenzia come l'esposizione alle polveri sottili possa influenzare il sistema immunitario, favorendo alterazioni che spesso anticipano l'insorgenza di malattie autoimmuni. Questa ricerca approfondisce il legame tra inquinamento atmosferico e rischi per la salute, evidenziando l'importanza di ridurre l'esposizione alle particelle fini per tutelare il benessere immunitario.

Un nuovo studio ha messo in relazione l’ esposizione alle particelle fini presenti nell’inquinamento atmosferico con alterazioni del sistema immunitario che spesso precedono lo sviluppo di malattie autoimmuni. I ricercatori della McGill University, analizzando dati provenienti dall’Ontario, in Canada, hanno rilevato che il particolato fine è associato a livelli più elevati di un biomarcatore legato a patologie autoimmuni, tra cui il lupus eritematoso sistemico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Rheumatology. “Queste evidenze aprono nuove prospettive per comprendere come l’inquinamento atmosferico possa innescare cambiamenti del sistema immunitario collegati alle malattie autoimmuni”, ha spiegato la professoressa Sasha Bernatsky, docente di Medicina presso la McGill University e membro del McGill Centre for Climate Change and Health. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

