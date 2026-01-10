Minneapolis il nuovo video Vance | L’agente è stato investito e ha sparato

È stato diffuso un video che mostra, dalla prospettiva di un agente delle forze dell’ordine, l’incidente avvenuto a Minneapolis, in cui Renee Good è stata uccisa. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Jd Vance, ha riferito che l’agente è stato investito prima di aprire il fuoco. La registrazione, rapidamente diventata virale, offre una visione diretta di quanto accaduto, contribuendo a chiarire i dettagli dell’incidente.

(Adnkronos) – Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt hanno diffuso un video che presto è diventato virale e che mostra l'uccisione di Renee Good a Minneapolis ma dalla prospettiva di un agente delle forze dell'ordine. Il video che gira è quello di Alpha News e mostra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Minneapolis, ecco il filmato dalla body cam dell’agente che ha sparato a Renee Nicole Good. Vance: «È legittima difesa» – Il video

Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cosa è successo a Minneapolis: l'analisi dei video e la versione di Trump. «Esplosi 3 colpi, così è morta Renee»; Donna uccisa a Minneapolis, Vance diffonde nuovo video: L'agente ha sparato per legittima difesa; Minneapolis, il video smentisce Trump e Vance sulla morte di Good; Minneapolis, ecco il filmato dalla body cam dell'agente che ha sparato a Renee Nicole Good. Vance: «È legittima difesa» - Il video.

Minneapolis, donna uccisa da agente anti-immigrazione: spunta un nuovo video ripreso dal cellulare del poliziotto - L'uccisione di una donna, Renee Nicole Good, che ha coinvolto gli agenti anti- dire.it