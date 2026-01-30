Conferenza sulla remigrazione è bagarre alla Camera L’opposizione | Tenuti fuori i fascisti Vannacci | Oggi è morta la democrazia

La Camera dei Deputati si anima con una bagarre sulla questione della remigrazione. L’opposizione accusa: “Hanno tenuto fuori i fascisti”, mentre Vannacci denuncia: “Oggi è morta la democrazia”. Un parlamentare della Repubblica rivendica di essere stato impedito con la forza di esprimere liberamente il suo pensiero. La tensione sale, e i presenti assistono a un episodio che mette in discussione il rispetto delle regole democratiche.

“Oggi a Montecitorio è morta la democrazia. A un parlamentare della Repubblica è stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le sue opinioni”. Non ha usato mezzi termini il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, a seguito della cancellazione della conferenza stampa sulla remigrazione dopo le proteste delle opposizioni. Facciamo un passo indietro. (ANSA FOTO) – Notizie.com Oggi presso la Camera dei Deputati CasaPound e altre forze di estrema destra avrebbero dovuto tenere, grazie al deputato della Lega Domenico Furgiuele che aveva prenotato la sala, un evento su remigrazione e riconquista. 🔗 Leggi su Notizie.com

La conferenza stampa alla Camera sul tema della remigrazione è stata cancellata all’ultimo minuto.

Roberto Vannacci critica duramente la cancellazione della conferenza stampa alla Camera del comitato ‘Remigrazione e riconquista’.

Argomenti discussi: Pagliarulo: Leggo con raccapriccio che il 30 gennaio si svolgerebbe alla Camera una conferenza stampa di esponenti di CasaPound per lanciare un’iniziativa sulla remigrazione. E’ uno sfregio alla natura antifascista della Repubblica; La Lega apre la Camera alla remigrazione targata Casapound; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra; Caso Furgiuele: l'estrema destra entra a Montecitorio, scoppia la protesta politica.

