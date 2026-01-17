Armi a Kiev Renzi | Non sottovalutate Vannacci

Renzi ha commentato la recente risoluzione sugli aiuti all’Ucraina, sottolineando l’importanza di non sottovalutare la posizione di Vannacci. Il suo intervento si riferisce anche alla scelta di alcuni deputati leghisti di votare contro, evidenziando le diverse sensibilità politiche sul sostegno internazionale. La discussione riflette le tensioni e le opinioni divergenti all’interno del panorama politico italiano riguardo agli aiuti all’Ucraina.

“Non sottovalutate Vannacci, perché nel momento in cui il generale rompe con la Lega. Si dirà ‘eh ma ho portato via solo due parlamentari.’. Ho capito, non sono i parlamentari: la Lega e la destra i voti rischiano di perderli quando c’è qualcosa che nasce all’estrema destra”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, arrivando all’assemblea nazionale del partito a Milano e riferendosi al voto sulla risoluzione per gli aiuti all’Ucraina che ha visto due deputati leghisti votare no in dissenso dal gruppo, seguendo l’indicazione del vice segretario del Carroccio Roberto Vannacci. “Guardate che è successo in Veneto, hanno preso il 5%”, dice riferendosi al candidato a destra del centrodestra, Riccardo Szumski. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

