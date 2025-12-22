Si avvia alla fase finale “Energie per il futuro dell’export”, il Roadshow itinerante di SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nato come percorso di ascolto strutturato del tessuto produttivo italiano e come strumento di dialogo diretto con le imprese sui territori. Un viaggio che, in poco più di due mesi, ha attraversato l’Italia da Nord a Sud – Milano, Venezia, Napoli, Bari, Bologna, Firenze – ed è volato a Dubai, unica tappa internazionale del Roadshow, dedicata al confronto con le imprese italiane attive nei mercati del Golfo e le controparti locali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Energie per il futuro dell’export: il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio

Leggi anche: Energie per il futuro dell’export, Sace ascolta le imprese: via al roadshow in tutta Italia

Leggi anche: Sace, parte da Milano il roadshow sulle energie per il futuro dell’export

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Energie per il futuro dell’export: il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio - Si avvia alla fase finale “Energie per il futuro dell’export”, il Roadshow itinerante di SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal ... panorama.it