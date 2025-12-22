Energie per il futuro dell’export | il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio

22 dic 2025

Si avvia alla fase finale  “Energie per il futuro dell’export”, il Roadshow itinerante di  SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nato come  percorso di ascolto strutturato del tessuto produttivo italiano  e come strumento di dialogo diretto con le imprese sui territori. Un viaggio che, in poco più di due mesi, ha attraversato l’Italia da Nord a Sud –  Milano, Venezia, Napoli, Bari, Bologna, Firenze  – ed è volato a  Dubai, unica tappa internazionale del Roadshow, dedicata al confronto con le imprese italiane attive nei mercati del Golfo e le controparti locali. 🔗 Leggi su Panorama.it

