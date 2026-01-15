Energie per il futuro dell’export | il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio

Energie per il futuro dell’export, il Roadshow di SACE dedicato alle imprese italiane, si conclude a Roma a gennaio. Dopo un percorso di ascolto e confronto sui territori, l’iniziativa ha promosso un dialogo diretto tra le aziende e gli attori del settore, rafforzando il supporto allo sviluppo internazionale delle imprese italiane.

Si avvia alla fase finale Energie per il futuro dell’export, il Roadshow itinerante di SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nato come percorso di ascolto strutturato del tessuto produttivo italiano e come strumento di dialogo diretto con le imprese sui territori. 🔗 Leggi su Laverita.info

