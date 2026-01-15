Energie per il futuro dell’export | il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio

Energie per il futuro dell’export, il Roadshow di SACE dedicato alle imprese italiane, si conclude a Roma a gennaio. Dopo un percorso di ascolto e confronto sui territori, l’iniziativa ha promosso un dialogo diretto tra le aziende e gli attori del settore, rafforzando il supporto allo sviluppo internazionale delle imprese italiane.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.