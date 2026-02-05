Totti torna alla Roma? L' annuncio a sorpresa di Ranieri sul ritorno del Capitano

La possibilità che Francesco Totti torni a giocare con la maglia della Roma prende piede dopo le recenti parole di Ranieri. L’ex allenatore ha lasciato intendere che il Capitano potrebbe ancora tornare in squadra, aprendo uno scenario inaspettato per i tifosi. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ufficiali, mentre i supporter sperano in un ritorno che sembri ormai più vicino.

Francesco Totti potrebbe tornare a vestire i colori della Roma, delineando una prospettiva che sta guadagnando credito nelle sedi decisionali. Una figura di rilievo all'interno dell'organigramma ha indicato che i contorni dell'operazione stanno emergendo e che i passi necessari sono in corso, aprendo una fase di valutazione concreta per la dirigenza. Claudio Ranieri, oggi Senior Advisor del club e punto di riferimento per la gestione sportiva, ha confermato che l'idea è oggetto di approfondimento. Le interlocuzioni proseguono e si lavora per definire i ruoli e la cornice operativa in cui l'ex capitano potrebbe inserirsi senza limitarsi a rappresentazioni simboliche.

Claudio Ranieri apre alla possibilità di rivedere Francesco Totti in giallorosso.

Claudio Ranieri ha confermato che Francesco Totti potrebbe tornare a lavorare con la Roma.

