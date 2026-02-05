Risposta colossale in caso di attacco Usa | ecco il piano dell' Iran tra missili e cyberattacchi
La tensione tra Iran e Stati Uniti si fa sempre più pesante. Oggi si aspetta una decisione che potrebbe far cambiare passo al confronto tra i due paesi, tra minacce di attacchi e risposte che potrebbero essere molto dure. La situazione resta delicata e nessuno sa ancora come finirà.
La risoluzione pacifica del dossier iraniano è appesa ad un filo. Già oggi potrebbero arrivare indicazioni su quale direzione prenderà il confronto tra Washington e Teheran e se il dialogo, per quanto precario, lascerà il posto alle armi. In queste ore infatti a Muscat, in Oman, è atteso l’ incontro tra l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi. Stando a quanto riportato da Al Jazeera, il meeting prenderà in esame, tra i vari punti, il programma nucleare e missilistico del regime islamico e un possibile patto di non aggressione tra i due storici nemici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Iran Usa
Iran, le opzioni di Teheran in caso di attacco Usa: missili, proxy e guerra economica
Teheran si prepara a rispondere a un possibile attacco degli Stati Uniti con diverse mosse.
Portaerei, caccia e missili: il dispositivo Usa intorno all’Iran è pronto per l'attacco
Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente, schierando portaerei, caccia e missili.
Iran in allerta: portaerei USA pronta ad attaccare, il mondo trattiene il fiato
Non tarda ad arrivare la risposta di LMDV dopo l’intervista di #lilligruber facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.