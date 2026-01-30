Iran le opzioni di Teheran in caso di attacco Usa | missili proxy e guerra economica

Teheran si prepara a rispondere a un possibile attacco degli Stati Uniti con diverse mosse. La strategia iraniana si basa su strumenti asimmetrici, come l’uso di missili e attacchi tramite proxy, oltre a una guerra economica che mira a colpire gli interessi americani e dei loro alleati. La scelta di queste opzioni dimostra che, anche senza poter competere con la forza militare degli Stati Uniti, l’Iran cerca di imporre costi elevati e di destabilizzare la regione e l’economia globale.

(Adnkronos) – Consapevole di non poter competere con la superiorità militare americana, Teheran lavora da decenni a un sistema di ritorsione fondato su strumenti asimmetrici, pensati per imporre costi elevati e destabilizzare non solo il Medio Oriente, ma anche l'economia globale. Oggi, con nuove minacce da Washington e un' "armata imponente" in arrivo nella regione,

