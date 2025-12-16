Oltre 30mila euro per la riqualificazione dell' area verde a Madonna dell' Acqua

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area verde pubblica di Madonna dell'Acqua, in via Don Murri. Un intervento dal valore di oltre 30mila euro volto a migliorare gli spazi verdi e valorizzare il quartiere, promuovendo il benessere e la qualità della vita dei cittadini.

