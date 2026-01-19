Fu devastata dal fortunale del 2023 | approvato il progetto per la riqualificazione della piazza di Savarna

Dopo il fortunale del 2023, è stato approvato il progetto di riqualificazione della piazza di Savarna. Situata tra via Savarna e via del Risorgimento, l’area di circa 3.800 metri quadrati ospita attività commerciali, la scuola elementare, la chiesa e il mercato settimanale. L’intervento mira a migliorare gli spazi pubblici e a valorizzare il ruolo di questo luogo centrale per la comunità.

Lavori: approvato il progetto di riqualificazione del parecchio del Parco della Pace

È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio del Parco della Pace a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area, contribuendo alla valorizzazione del parco e alla qualità dell’ambiente urbano. L’intervento è stato definito in conformità con le esigenze di gestione e tutela del verde pubblico, nel rispetto delle normative vigenti.

