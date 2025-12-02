Ex pista carri partito il cantiere | strada pronta nel 2027

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la sistemazione e l'adeguamento dell'ex Pista carri, un'infrastruttura che interesserà i comuni di Roveredo in Piano, Aviano e San Quirino. L'opera rappresenta un tassello fondamentale nel più ampio progetto di sviluppo della rete viaria regionale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it