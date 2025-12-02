Ex pista carri partito il cantiere | strada pronta nel 2027
Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la sistemazione e l'adeguamento dell'ex Pista carri, un'infrastruttura che interesserà i comuni di Roveredo in Piano, Aviano e San Quirino. L'opera rappresenta un tassello fondamentale nel più ampio progetto di sviluppo della rete viaria regionale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il13. . VIABILITA’ FVG. AMIRANTE, EX PISTA CARRI STRATEGICA PER DISEGNO PIU’ AMPIO. - facebook.com Vai su Facebook
Ex Pista Carri: al via i lavori tra Roveredo e San Quirino. Collegherà pedemontana pordenonese verso autostrada e verso Udine Vai su X
Riqualificazione ex pista carri, via ai lavori a inizio 2026 - Il nuovo progetto da oltre 10 milioni di euro prevede il rifacimento del secondo tratto con ... Segnala rainews.it
Viabilità: Amirante, ex pista carri strategica per disegno più ampio - L'assessore: "Nuova strada collegherà la pedemontana pordenonese alle direttrici verso autostrada e verso Udine" "Con l'avvio dei lavori per la sistemazion ... Riporta triestecafe.it
«Area ex Lebole, meno male c'è Bertelli», la nota del Gruppo Consiliare Partito Democratico di Arezzo - Arezzo, 31 luglio 2025 – «Area ex Lebole, meno male c'è Bertelli», la nota del Gruppo Consiliare Partito Democratico di Arezzo Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo esprime la propria ... Segnala lanazione.it